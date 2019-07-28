貿易談判不被看好 特朗普：京欲拖到美大選後

拒免蘋果中國零件關稅

路透社報道，特朗普在橢圓形辦公室對記者稱中國正在使用拖延戰術，雙方不會很快達成貿易協議。 「我認為中國可能會說『讓我們等一下，看看是否有人會出賣美國，看看是否有別人當選』。」他說，中國領導層可能在想，「或許我們可以應付別的蠢貨或另一個呆板的人」，而不是應付他。不過他又補充說，「當我贏了，他們會立即簽署協議。」

另外，蘋果早前向美國貿易代表辦公室提出申請，說售價6000美元的Mac Pro桌上型電腦有些零件只能從中國取得，應該豁免美國關稅。不過有關申請已被特朗普拒絕。特朗普在Twitter上寫道：「蘋果在中國生產Mac Pro的零件，不會得到關稅豁免、減免。在美國造，就不用關稅！」

蘋果電腦設備生產線遷上海

早前《華爾街日報》引述知情人士報道，蘋果公司正在中國生產新款Mac Pro電腦，將此前在美國德州組裝的唯一一款主要設備生產線移往上海，並委託台灣企業廣達電腦（Quanta ）代工。《紐約時報》也稱，蘋果開始在德州生產Mac Pro時，竟為尋找足夠的螺絲而費盡周折。與他們合作的一家20人工廠，一天最多生產1000顆螺絲，令這款電腦測試工作遇到麻煩。

針對此事，俄羅斯衛星通訊社引述山西財經大學副教授李凱表示，中國有完整的供應鏈和完善的工業基礎。想要這一切在美國運轉，需要許多年，更需要大量投資。

明報記者

（中美角力）