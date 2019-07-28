聯署再增 50國聯合國撐華新疆政策 22國曾聯署批評 環時：數字兩倍多

據中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團網站26日消息，截至當地時間26日下午，50國常駐日內瓦大使聯名致函聯合國人權理事會主席和人權事務高級專員，支持中國的新疆政策。還有國家通過單獨致函、發新聞稿等方式呼應和支持中方主張。不過，中方未公布50國的完整名單。本報昨日嘗試以電郵和電話形式查詢，未獲答覆。

多個穆斯林國家參加聯署

本月12日，37國發出聯署信時，中國常駐代表團公布了37個國家的名單，包括俄羅斯、巴基斯坦、沙特、埃及、古巴、阿爾及利亞、阿聯酋、卡塔爾、尼日利亞、安哥拉、多哥、塔吉克、菲律賓、白俄羅斯等。其中名單中有多個穆斯林人口佔多數的國家。

《環球時報》引述委內瑞拉駐華大使館25日稱，認可中國將打擊暴力和恐怖主義與促進保護人權結合起來，「中國在人權領域的領導地位是無可爭議的」。古巴駐華使館代辦利斯貝特·奎薩達26日稱，新疆教培中心的建立，使當地居民具備職業素養，有助於他們更好地了解周圍的環境，理解、發現和打擊恐怖主義行為。

華大使：50國使節訪疆 知實情

中國大使陳旭當日舉行吹風會，稱50國大使中很多人都訪問過新疆，了解真實情況。他說這些大使在信函中積極評價中國人權水平，讚賞中方多次對外界發出訪疆邀請。陳旭表示，事實勝於雄辯，公道自在人心；來自亞非拉歐等各地區的國家聯署此封信函表明，國際社會對新疆人權成就和反恐、去極端化成果自有公論，以「人權」為名抹黑中國的圖謀不會得逞。《環球時報》引述全球智庫「歐亞未來」分析：「這清楚地表明，許多國家正尋求向中國學習，如何在打擊極端主義的同時促進繁榮，並在那些易受恐怖分子滲透的人群中鞏固社會和諧。」

中國在新疆設置「再教育營」（中方稱為「教育培訓中心」），引起國際社會關注。本月10日，聯合國人權理事會22個成員國發出聯署信函，呼籲中國停止拘押穆斯林民眾的行動，其中包括澳洲、加拿大、日本，以及英、法、德、瑞士等歐洲國家，但不包括一年前退出人權理事會的美國，也沒有一個回教國家。

不過，美國近日頻頻對中國新疆政策出聲，除總統特朗普會見中國維吾爾人，國務卿蓬佩奧也批評，中國大規模關押維吾爾人是本世紀的污點，副總統彭斯也說，中美貿易談判不影響美國對宗教自由的承諾。對此， 中國人權研究會26日發文批評美式人權虛偽，昨日央視又發表評論，批評美國「莫須有地攻擊中國在新疆、西藏和宗教自由問題上的政策，真是撒謊不臉紅」。

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