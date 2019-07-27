雲南高院：再審孫小果案

20年前因強姦等4罪被判死

新華社報道，決定書顯示，1998年昆明中級法院以上述4罪將孫小果判死，翌年雲南高院二審改判死緩，2007年高院再審改判監禁20年，但高院認為原再審判決認定事實及適用法律確有錯誤，應予再審，並將一併審查二審判決。雲南掃黑辦透露，此前孫在武警部隊服役期間就因強姦罪被判監3年，保外就醫期間又多次犯強姦等罪，判死刑後實際服刑12年5個月。官方早前通報稱，孫的減刑理由是發明專利，但實為孫母與繼父串謀獄方提供假冒專利。

辦案機關查明，去年7月孫小果受託組織7人毆打王×濤致其重傷，孫後被捕但獲保釋，今年1月法院發現孫是死刑犯，遂向雲南省委報告，3月將他拘捕。警方調查發現，孫小果2010年獲釋後與同伙先後有組織實施聚眾鬥毆、開設賭場、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪。

查20公職人員 掃黑辦：不姑息

此外，目前已有20名涉案公職人員、重要關係人受查。全國掃黑辦有關負責人表示，該辦已將孫小果案列為重點案件，實行掛牌督辦，並派大要案督辦組赴雲南指導督促，強調將對涉案的國家公職人員違紀違法問題和線索堅決一查到底，嚴肅處理，決不姑息。