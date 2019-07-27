涉黑列A級通緝犯 「12悍馬車迎親」女主角落網

19歲嫁古交首富子

澎湃新聞報道，古交是全國焦煤的生產基地，也是呂梁山東麓的交通樞紐和商品集散地，在2007年冬天因一場奢華婚禮聞名於世。當年11月12日，耿威龍與寇靜瑤在古交河口鎮舉行婚禮，同日還是耿建平一家新廠開業的日子，慶典規模因此更大。當時的報道稱，耿家廠區辦公樓正面掛出高達3層樓的婚紗照，旁邊的山上和整個廠區內都佈置有紅色彩帶，演藝明星、戲曲演員、鑼鼓隊、軍樂隊均到場助陣。午宴筵開160席，廚師需分4次準備菜品，婚禮的每一項工作更有細致的分配，僅各項事務的總管、副總管和助理就多達80餘人。

最引人矚目的是，迎親時3輛作為嫁妝的豪車帶領12輛悍馬車緩緩走在鄉間路上，每經過一個村莊就停下燒爆竹，路邊站滿觀看的鄉親，比過年還熱鬧。有知情人士透露，這場盛大的婚禮總共花費達到千萬元人民幣。「12輛悍馬娶親」隨即成為內地十大新聞，事後古交當局專門召開大會，反對鋪張浪費。

公公落網 媳疑掌保護傘證據

目前，暫時未知寇靜瑤的涉案細節，也沒有耿威龍的消息。不過報道稱，寇的公公耿建平被捕，但背後保護傘的資料和證據，可能掌握在寇靜瑤和耿威龍手中。51歲的耿建平去年因涉嫌領導涉黑有組織犯罪，遭太原警方追捕，他於同年9月在潛逃回鄉時落網。

1990年代，內地煤炭經濟剛起步，耿建平與同伙搶佔了一塊地盤，在家鄉開黑煤窰，透過私挖濫採獲取巨額利潤，還曾因偷稅漏稅3000多萬元而被捕，但在疏通關係獲得保釋後，案件不了了之。

在黑煤窰遭當局嚴打後，耿建平於2003年前後投靠彼時山西首富、有太原「地下組織部長」之稱的張新明，成為其頭號「馬仔」，獲引薦與古交、太原眾多官員建立關係，並進入政界，先後當選為村主任、村支書和古交人大代表，再依靠政界資源獲取多個煤礦的承包權。原村支書和村民曾舉報，有100多人曾遭耿建平及其組建的「武裝隊」多次毆打致傷致殘。此外，耿建平還曾憑借與古交邢家社鄉政府的一紙秘密協議，憑空從央企華潤集團拿走了1.7億多元，而他付出的代價僅為450萬元。經營古交15年，耿建平積累了數以10億計的財富。