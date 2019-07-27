稱尊重彼此政制「不干涉」 王毅訪巴西：合作不針對第三方

新華社引述王毅說，中巴關係在中拉關係中具戰略性和引領性，中方將繼續重視巴西在國際和地區事務中的重要作用，支持巴西政府發展經濟、改善民生，探索符合本國國情的發展道路。他又稱中拉合作最鮮明的特色就是平等尊重，互相照顧對方的核心和重大利益，堅持尊重各自選擇的政治體制和發展道路，不干涉別國內政。他又強調，中國在拉美從沒什麼地緣政治考慮，從不尋求打造勢力範圍，也不參與所謂戰略博弈，「既不針對第三方，也不受第三方影響」。近日，美國一直在攻擊中國和拉美國家的合作。

王毅又表示，中國願意發揮中國在市場、資金、產業上的優勢，助拉美突破發展瓶頸，提升自主發展能力，實現可持續增長。中國已同拉美19國簽署共建一帶一路合作協議，中拉貿易去年突破3000億美元，今年上半年有近25%增長。在拉美投資的中國企業已超過2000家，為當地創造180多萬個職位。雙方在能源、基建、農業開發、汽車製造和數碼經濟等領域的合作，也帶動當地發展。

博索納羅允10月官式訪華

巴西總統博索納羅周四（25日）在總統官邸會見王毅，副總統莫朗亦在席。新華社報道，博索納羅表示巴西新政府高度重視中國的大國地位，願與中國成為真誠朋友，並期待10月國事訪問中國，也熱烈歡迎中國國家主席習近平11月到巴西出席金磚國家領導人會晤。自中美貿易戰以來，中國停購美國農產品，轉而大量採購巴西農產品，《紐約時報》曾報道，負責食品進口的大型國企已將訂單轉移巴西等國。莫朗早前也表示會採用華為5G設備。