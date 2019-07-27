華為首5G手機 深圳發布售6199元

觀察者網報道，與其他5G手機不同，華為Mate 20 X 5G是目前唯一支持SA/NSA的5G商用手機，網絡適用範圍更廣，也是首款能實現5G/4G雙卡雙待的5G商用手機，但在配置上華為Mate 20X 5G與普通版Mate 20X基本相同。8GB+256GB定價是6199元（人民幣，下同）。華為Mate 20X 5G將於7月26日接受預約，8月16日開售。這款手機上月起已在英國開售，售價8800元起。

任正非：5G技術無意售美

另外，任正非（圖）上周四（18日）接受意大利安莎通訊社、《晚郵報》等多家主流傳媒群訪，被問及為何孟晚舟事件後一改低調形象、頻繁與傳媒溝通時，任正非表示「不止是為了救女兒，也為了救公司」。被問到美國總統特朗普將他形容為「邪惡王子」並質疑華為網絡安全，任正非反問「現在你看見我了，覺得我像不像『魔王』？百聞不如一見」。他又說，「我們在美國沒有網絡，也不打算將5G賣給它，怎麼會危害美國國家安全呢，美國這麼着急做什麼呢？」