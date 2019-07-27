涉滯留逾百華為快件 聯邦快遞：美禁令含糊

致歉稱全力配合調查

新華社報道，中國有關部門對聯邦快遞（中國）有限公司未按名址投遞快件一案調查發現，聯邦快遞關於將涉華為公司快件轉至美國是「錯誤操作」的說法與事實不符。調查發現，聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉華為公司入境快件，並發現聯邦快遞其他違法違規線索。中方將繼續深入調查。報道並未說明「誤操作」一事及涉違法線索的具體內容。國家郵政局官方網站昨發文，要求聯邦快遞給中國用戶一個交代。

國家郵政局促向中國用戶交代

聯邦快遞昨午回應稱，目前正與相關部門保持溝通，並將全力配合中國政府調查，「對於所涉及貨件的處理，是由於美國商務部工業和安全局（BIS，5月將華為納入「實體清單」）規定不清晰，給我們的操作帶來了巨大的複雜性」。公司對客戶表示歉意，稱高度重視中國業務，又指這也是聯邦快遞向美國商務部提起訟訴的原因。聯邦快遞上月底入稟，指美國商務部的禁令迫使公司需審查每日遞送的數百萬件包裹，「這是法律上和物流上都不可能完成的任務」。

央視昨發布「國際銳評」，稱對於聯邦快遞階段性的調查結果，表明任何在華企業和個人都沒有法外之權。文章又說，聯邦快遞一而再對華為快件「做手腳」，不免讓人更懷疑是有意配合美國政府的「管轄」。

華為今年5月被美國列入「實體清單」後，聯邦快遞5月底被指在無說明情況下，將兩個原本寄往華為中國地址的文件包裹轉運到美國，並試圖轉運另外兩個包裹。6月21日，再有從英國發出寄往美國的華為手機包裹被退回，聯邦快遞客服代理回應稱是因「實體名單」限制。公司後稱兩次事件均為失誤（見表）。

中方「不可靠實體清單」發布在即

中國商務部5月30日宣布，將建立「不可靠實體清單」作為對美國制裁的回應。早前有傳聯邦快遞會被列入清單，新華社昨稱，清單將於近期發布，同時還點名在中國設廠的美國代工企業偉創力（Flex）扣押華為數億元人民幣的物料和設備達1個多月。此前中國商務部稱，中方將綜合考慮有關實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視措施的行為；以及行為是否違背市場規則和契約精神、對中國企業或相關產業造成實質損害、對國家安全構成威脅或潛在的威脅等評判原則。

中美周二上海談判 官媒唱淡

另外，內地官媒《經濟日報》旗下微信公號「陶然筆記」昨發文，「唱淡」即將舉行的中美談判，稱美方倘欲達成協議，只有通過「平等和相互尊重」這途徑實現，「如果還抱着舊黃曆不放，那麼無論談多少輪、多少年，都談不出好結果」。

白宮經濟顧問庫德洛周五（26日）也稱，他不預期雙方會達成大協議。美國商業及消費頻道（CNBC）引述庫德洛說，「美國貿易談判代表希望將貿易談判的舞台，重新恢復至5月談判破裂時的情形」，並稱若談判順利，總統特朗普將不繼續徵收關稅。

明報記者

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