孫宇晨致歉認炒作與「股神」午餐

稱在三藩市家中養病

90後內地區塊鏈項目「波場TRON」創始人孫宇晨，5月底以456.7888萬美元（約3570萬港元）拍下一年一度的巴菲特慈善午餐，原定昨日（25日）舉行。但孫宇晨日前在個人微博發布消息稱自己患上突發腎結石，要取消午餐會面，巴菲特方面後來據報同意重新安排時間。

財新網24日披露孫宇晨已被限制出境，因涉嫌非法集資、洗錢、涉賭、涉黃，互金整治辦已建議公安機關對其立案，引起輿論關注。孫宇晨同日在微博指報道不實，隨後又透過Twitter發布影片，證明自己正在位於美國三藩市的家中養病。

昨日凌晨，孫宇晨於微博發布長文道歉，稱自己已經到了「病困交加的至暗時刻」。在致歉信中，他表示由於自己言行不成熟，年輕氣盛，導致巴菲特午餐事件演化成一場失控失敗的過度營銷，產生了大量始料不及的後果，對公眾造成了不好的影響，也引起了監管機構的擔憂。對此，他表示「極為誠懇的歉意」。

孫宇晨還稱，因應病情將修整一段時間，減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體的採訪，「一切從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發。一切以國家利益，行業利益，公眾利益為重，摒棄小我的私心，積極整改，守法經營」。