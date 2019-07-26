北京聞風：內地催谷「夜經濟」 配套措施陸續有來／文：鍾鳴九

「夜經濟」原為1970年代英國為改善城市中心區夜間空巢現象而提出的經濟學名詞，多年來，發展「夜經濟」成為國際大都市刺激消費的通用手段。內地「夜經濟」起步於1990年代的燈光夜市，隨着城市規模的擴大和人口紅利的累積，以第三產業為主的「夜經濟」富含新的經濟增長點。

今年4月，上海市出台《關於推動夜間經濟發展的指導意見》，推出「夜間區長」、「夜生活首席執行官」等專職；7月初，北京發布《關於進一步繁榮夜間經濟促進消費增長的措施》，提出在2021年底前打造「夜京城」地標、商圈和生活圈，設立市、區、街（鄉鎮）三級夜間經濟「掌燈人」。

京將推深夜食堂精品夜市

觀察人士指出，各地政府對夜間經濟的規劃設計有加速之勢，而一線城市的創新舉措有望在更廣範圍內形成帶動效應。

據了解，北京將推出深夜食堂特色餐飲街區，培育特色精品夜市，扶持符合條件的24小時便利店，還將鼓勵有條件的博物館、美術館、書店、景區、運動場館等延長開放時間，並舉辦夜間主題活動促進消費。

專家：上班族屬消費主力

商務部貿易專家白明對筆者表示，夜晚才有閑暇消費的上班族是夜間經濟的主力軍。此番政府出台措施，實際上是在搭建一個將消費者與商家充分對接的夜間消費環境。而夜間消費環境的打造不僅需要法律法規等「軟件」配套，還需要公共交通、供電照明等「硬件」升級。

值得注意的是，近日若干北京地鐵線路已延長運營時間，數條夜班公交縮短發車間隔，更多夜間配套措施呼之欲出。 在北京三里屯繁華商圈上班的業內人士透露，目前商場已開始與部分商戶討論調整適合夜間消費體驗營業模式，盥洗室、照明燈等商場設施也將延長使用時間。

針對外界關注的「掌燈人」制度，北京市商務局負責人表示，「掌燈人」是統籌推進「夜經濟」發展的大管家，將由北京各級部門、行業組織、協會負責人以及區域推舉的商業企業負責人組成，具體細節安排仍在制訂中。

鍾鳴九