進博會11月開幕 逾2000垃圾桶助分類

已有45國逾兩萬種商品入駐

人民網報道，「綠地全球商品貿易港」作為上海市商務委認定的「中國國際進口博覽會『6天+365天』常年展示交易平台」，是進博會以外集線下商品交易館、企業總部基地、物流產業園以及線上交易平台的進口商品貿易平台。據澎湃新聞報道，今年上半年，貿易港已有來自45個國家和地區的120家客商入駐，涵蓋食品、酒品、日用品、小家電等品類2.2萬種商品。下半年，貿易港還將增設法國、白俄羅斯、南非、挪威、馬來西亞等國家館及以色列鑽石館等18個新館。

另為保證實施好垃圾分類，國家會展中心制定了「進博會生活垃圾分類實施方案」，特別配置了2000多個240升的分類垃圾桶，新增12輛純電動生活垃圾分類駁運車，以及組建了30餘人的專業駁運隊伍。中心還將培訓一批垃圾分類督導員，做好展客商實時引導工作，並將在展會期間廣泛宣傳，確保垃圾分類執行。