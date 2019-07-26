中美角力：中美下周貿談 商務部促平等尊重

商務部發言人高峰昨在例行記者會上確認了中美代表會面時間，表示將在「平等和相互尊重的基礎上舉行第12輪中美經貿高級別磋商」，以落實兩國元首大阪會晤達成的重要共識。對於磋商地點選在上海，高峰稱，在不同的地點磋商是十分正常的安排，上海具備開展磋商的良好條件。

官媒駁美「脫鈎論」 稱開歷史倒車

人民網發表署名「辛識平」的評論文章〈鼓譟中美經濟「脫鈎」 是開歷史倒車〉，指美國有一部分人鼓吹「有選擇地讓中美經濟脫鈎，以擺脫中國對美國經濟的損害」的言論荒謬，違背中美關係合作共贏的本質，罔顧兩國民眾友好交流的民意，不論在美國企業界還是普通民眾中都不會得到支持。文章強調，中美之間的分歧終歸要通過對話磋商來解決。

點名偉創力扣華為7億物資

內地官媒繼續為成為中美經貿摩擦箭靶的華為發聲，這次針對美國代工企業偉創力（Flex）扣留華為物資一事，批其過度解讀美國管制措施。根據公開資料，偉創力是僅次於富士康的全球第二大電子製造服務代工廠商，華為的部分網絡和終端產品由其代工。

據《北京日報》旗下的時政微信公眾號「長安街知事」報道，在美國將華為列入出口管制「實體名單」後，偉創力便要求其全球工廠停止與華為的一切合作，包括停工及斷貨。另外，華為在偉創力珠海及海外工廠分別存放了4億和3億元的物資，當華為今年5月想運回這批物資時，遭到偉創力拒絕並扣留物資長達1個月，給華為帶來巨大損失。

明報記者