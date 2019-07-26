京發表國防白皮書「捍衛統一」同日 美巡洋艦穿台海 專家：對應中國行動

今年第六度 美軍：致力建立自由印太

路透社引述美國海軍第七艦隊發言人、海軍中校多斯（Clay Doss）昨日的一份聲明說，美海軍提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）安提坦號（USS Antietam CG-54）24日航行通過台灣海峽，顯示美國致力於建立一個自由開放的印度—太平洋地區。美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行或航行。

外交部促美慎待涉台問題

中國外交部發言人華春瑩昨回應事件稱，已經就此向美方表達關切，台灣問題是中美關係中最重要和最敏感的問題，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。」中央社引述台國防部指出，美艦自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽是一次自由航行，台軍全程掌握台灣周邊海、空域動態，其間並無異狀。

這是美國海軍今年第六次穿越台灣海峽，不過此前多為驅逐艦，但這次卻出動排水量達36,380噸的巡洋艦。安提坦號2017年1月31日準備停泊東京灣時擱淺，造成推進器受損及漏油。中央社引述台灣戰略學者林穎佑表示，適逢中國國防白皮書，美國此舉「對應中國行動而來」，但美艦通過台灣並非破例，而是運用前例來反應時事，對美國、中國而言不會過於劇烈。

美：對台售武助維持台海和平穩定

中國在周三發表「新時代的中國國防」白皮書，在台灣問題上，「堅決反對一切分裂中國的圖謀和行徑，堅決反對任何外國勢力干涉」，「堅決反對美國售台武器」等行為，表示「中國必須統一，也必然統一」。對此美國國務院發言人24日表示，美國遵循一個中國原則，出售武器予台灣屬多屆美國政府一貫政策，且有助於維持台海和平與穩定。發言人又提到，任何以非和平手段來決定台灣未來，包括抵制、禁運等，美國都會重點關注。

周三發表的國防白皮書還披露15式坦克、052D驅逐艦、殲20戰鬥機、東風26中遠程彈道導彈等裝備列裝部隊。

軍媒曝光 東部戰區已部署殲20

觀察者網報道，解放軍空軍官方微信號「空軍發布」同日刊出一張機號為「62001」的殲20圖片，首次曝光該戰機隸屬東部戰區空軍航空兵某旅，顯示解放軍這支航空兵作戰部隊已經正式踏入第五代戰機時代。

報道稱該旅前身是抗美援朝戰場上英雄部隊「王海大隊」。王海大隊在抗美援朝戰爭中，曾兩次入朝參戰，擊落擊傷敵機29架。1992年，該部接受了第一批從俄羅斯引入的蘇27SK戰機，成為當時威懾台獨力量，維護領土統一的頂樑支柱。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676