收養孤兒敲詐勒索 「愛心媽媽」囚20年

涉款逾2000萬 利用殘疾童阻施工

《新京報》報道，案件共涉及16名被告人，李艷霞涉案2000餘萬元，被指控利用百餘名兒童敲詐勒索，用善款買豪車等。法院審理查明，2011年以來，李艷霞偽造並使用其他公司印章，非法保留了武安市白家莊村北鐵礦的探礦權，並採取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取國家城鎮低保補助資金逾56萬元；又伙同他人採取虛假入股、報假案、信訪控告、滋擾堵路、威脅恐嚇等手段，向有關人士勒索78.4萬元；並利用武安市民建福利愛心村的未成年人及殘疾兒童，多次聚眾阻攔工程施工，給施工企業造成嚴重損失。

法院認為李艷霞無視國家法律，為攫取經濟利益為非作惡，嚴重擾亂當地經濟、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響，是惡勢力犯罪。李艷霞所涉及聚眾擾亂社會秩序罪，偽造公司、企業、事業單位印章罪，詐騙罪，職務侵佔罪和敲詐勒索罪共5項罪名，全部罪成，判處有期徒刑20年。李艷霞的辯護人和家人出庭後表示，將會上訴。

綜合內地媒體報道，李艷霞曾因收養了100多名孤兒成為當地公益明星，並創辦了武安市「民建愛心村」，號稱是「為撫養孤兒散盡家財的女企業家」，被稱作「河北好人」、「愛心媽媽」，2006年被評為「感動河北十大人物」。因做生意很有頭腦，李艷霞據稱早前就擁有百萬身家。去年5月，李艷霞因涉嫌多宗敲詐勒索、擾亂社會秩序犯罪被刑拘，後被起訴並逮捕。

央視：善與惡 一線之隔

李艷霞姐姐李軍芳表示，原福利院的孤兒已被另一家福利院接收。李軍芳稱，李艷霞是「愛心村」的媽媽，管整個福利院，「平時孩子們生病住院、日常開銷，都是我們在出錢」。早前媒體報道，李艷霞被捕後，福利院被查封。愛心村的80個孤兒先後被送往武安市社會福利院安置。在昨日判決後，央視也發表短評，稱「善與惡，一線之隔，披着慈善馬甲（背心）為非作歹，就是不可容忍的惡」。