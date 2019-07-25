美擬禁聯邦資金購中國產列車

《華爾街日報》報道，美眾議院本月12日通過年度國防政策法案，其中將禁止公共交通機構使用聯邦資金購買中國國有、控股或獲得補貼的公司製造的列車。該提案的參議院版本已於6月表決通過。報道指，參眾院版本針對的分別是中國中車公司與電動車生產商比亞迪，兩者在美國列車和電動車市場佔有很大份額。國會議員將展開閉門討論，支持該禁令的兩黨議員都認為這些限制舉措會被通過。

法新社報道，FBI局長瑞伊（Christopher Wray，圖）23日向參議院司法委員會表示，全美各地有1000多起知識產權盜竊相關調查，無論是經濟間諜還是防擴散活動，源頭幾乎全指向中國，「目前沒有哪個國家，比中國對美國構成更嚴重的反情報威脅」。

FBI：華人涉逾千知識產權盜竊

中國外交部發言人華春瑩昨回應稱，這並非FBI首次發表類似言論，有關指摘「子虛烏有、自欺欺人」；中國「一不偷，二不搶，三不撒謊」，完全是靠自己的智慧與汗水取得今天的成就。