下周與華上海貿談 美：期待進展

梅努欽昨接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問表示，他與貿易代表萊特希澤將在周一（29日）前往上海，與中國國務院副總理劉鶴及中方團隊舉行會談，並且之後會在華盛頓再舉行磋商。梅努欽表示，中美雙方將舉行更多會談以達成貿易協議。他說：「我並不期待會解決所有問題，但我們能在雙方元首的引領下重回談判桌，這一點就很重要」。他又指，美方有「很多問題」要在談判中處理。

中方核心團隊加入商務部長

至於會面何以定在上海，梅努欽表示，上海對中國人有重要意義，「我認為這是好消息，意味我們下周會取得進展」。彭博社引述華府一名高級官員透露，中國要求談判地點在上海。而中方核心團隊除了劉鶴外，還有首次加入的商務部長鍾山。鍾山被認為態度較劉鶴強硬。根據白宮一份聲明，雙方將在這次會面討論「一系列問題，包括知識產權保護、強制性技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務業、貿易逆差和（協議）執行問題。」

《華爾街日報》報道指，面對面磋商可能會帶來積極進展，但一些重大障礙仍然存在，例如美方要求的農產品和工業品採購，落實知識產權保護等。美方也希望以談判破裂前已談妥的協議草案為新一輪談判起點，不過中方尚未同意。中方則希望美國取消之前所有加徵關稅。

華就農產品向美方詢價

不過，中美近期也有不少互釋善意之舉，包括中方已就採購農產品詢價，而特朗普也在周一接見7大科技企業高管，同意他們對豁免與華為做生意的請求。美國商務部長羅斯接受彭博電視訪問時表示，商務部將在未來幾周處理科企提出的向華為銷售產品的豁免申請。梅努欽則透露，華為問題將不會在這次上海談判提出。

明報記者

（中美角力）