展現軍改後管理及作戰體制變化

白皮書稱，按照「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」原則，強化軍委集中統一領導和戰略指揮、戰略管理功能，軍改打破了長期實行的總部體制、大軍區體制、大陸軍體制。成立陸軍領導機構、戰略支援部隊和聯勤保障部隊，第二炮兵更名為火箭軍；構建起「中央軍委－軍種－部隊」的領導管理體系。將7大軍區劃分為5個戰區，構建起「中央軍委－戰區－部隊」的作戰指揮體系。

18集團軍整合重組為13 裁30萬人

與此同時，陸軍原18個集團軍整合重組為13個集團軍，在全軍主要作戰部隊實行「軍－旅－營」體制，要求建設一支新型陸軍。同時大力發展海軍、空軍和火箭軍。白皮書還說，戰支部隊是維護國家安全的新型作戰力量，包括戰場環境保障、信息通訊保障、信息安全防護、新技術試驗等保障力量。

武警不列入解放軍序列

此外，武警部隊實行「中央軍委－武警部隊－部隊」領導指揮體制，不列入解放軍序列。公安邊防部隊、公安消防部隊、公安警衛部隊退出現役，國家海洋局轄下海警隊伍轉隸武警，武警黃金、森林、水電部隊移交國家相關職能部門並改編為非現役專業隊伍，撤收武警部隊海關執勤兵力。調整後，武警部隊包括內衛部隊、機動部隊、海警部隊等，將加強執勤、處突、反恐、海上維權和行政執法、搶險救援等能力建設。