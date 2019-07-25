國防白皮書：永不稱霸誓捍統一 3處提台獨 稱軍隊不惜代價挫敗圖謀

白皮書全文約2.7萬字，共分國際安全形勢、新時代中國防禦性國防政策、履行新時代軍隊使命任務、改革中的中國國防和軍隊、合理適度的國防開支、積極服務構建人類命運共同體6個章節。新華社引述軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中說，白皮書「全面貫徹了習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平強軍思想和習近平軍事戰略思想，具有鮮明的時代性、高度的綜合性和突出的創新性。」

指行防禦性國防 鞏固中共領導

白皮書稱，中國始終不渝奉行防禦性國防政策，並為鞏固中國共產黨領導和社會主義制度提供戰略支撐，為捍衛國家主權、統一、領土完整提供戰略支撐，為維護國家海外利益提供戰略支撐，為促進世界和平與發展提供戰略支撐。其中首次把「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」作為新時代中國國防的鮮明特徵；首次指出服務構建人類命運共同體是新時代中國國防的世界意義；首次通過國防開支的國際比較闡明中國國防費與保障需求的差距等。

領土主權是白皮書着墨重點之一，其中至少3處提到台獨，指摘民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上愈走愈遠。大陸艦機「繞島巡航」，是對台獨分裂勢力發出嚴正警告。白皮書又稱，解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利益。中國堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，最終必然統一。「如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。」在昨日的記者會上，國防部新聞發言人吳謙也稱，搞台獨就是死路一條。

中國自1998年首次發布國防白皮書，2000年首次在國防政策部分專門論述台灣問題，強調製造分裂就意味着不要兩岸和平。2010年首次闡述建立兩岸軍事安全互信機制問題。相較於2015年的《中國的軍事戰略》白皮書稱，「近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭，但影響台海局勢穩定的根源並未消除，『台獨』分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅」，昨日發布的白皮書措辭更嚴厲。

批美調整戰略 奉行單邊主義

白皮書還指出，境外藏獨、東突等分裂勢力活動頻繁，也對國家安全和社會穩定構成威脅。又稱南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國會堅定維護國家主權和領土完整。同時提出維護核、太空、網絡空間等重大安全領域利益。

白皮書還批評美國調整國家安全戰略和國防戰略，奉行單邊主義政策，挑起和加劇大國競爭，大幅增加軍費投入，加快提升核、太空、網絡、導彈防禦等領域能力，損害全球戰略穩定。在「積極服務構建人類命運共同體 」章節，又闡述了中國和俄羅斯、美國、周邊國家、歐洲國家等軍事關係，其中中俄關係高居首位；而美國強化亞太軍事同盟，加大軍事部署和干預力度，給亞太安全增添復雜因素。

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