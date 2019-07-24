取消巴菲特午餐 孫宇晨：患腎石

中新社報道，孫宇晨表示，目前身體情况穩定，處於恢復期，無法接受採訪；身體恢復後將很快與外界見面。孫宇晨還稱，午餐善款捐贈給格萊德基金會（Glide Foundation）的工作已完成，仍然有效。上月4日孫宇晨以破紀錄的456.7888萬美元（約3570萬港元）投得巴菲特慈善午餐，款項將捐贈格萊德基金會（Glide）。按計劃，孫宇晨與巴菲特的午餐會將於當地時間周四（25日）在美國三藩市舉行。

而在孫宇晨取消巴菲特午餐的同時，「21世紀經濟報道」昨發布文章，稱孫宇晨涉嫌非法集資、洗錢及涉黃涉賭。孫宇晨早前在投得午餐後曾回應外界質疑稱，其業務「波場（區塊鏈項目）僅有5%業務位於中國大陸境內，『陪我App』（陌生人電話聊天平台），合法合規」，其餘95%業務，「主要位於全球100多個國家地區，你看不見，不代表不存在」。報道稱目前「陪我App」在應用商店已下架，網頁也打不開。有網民指控，「陪我App」一直充斥黃色信息甚至有償色情陪侍，直到公布和巴菲特午餐後，才着手清除涉黃內容。

報道指被禁出境 當局擬立案查

孫宇晨昨日在微博發出6點回應，稱網傳非法集資、洗錢均不實，但無直接回應涉黃涉賭問題。不過，昨晚新浪引述財新網報道，孫宇晨已被限制出境，互金整治辦已建議公安機關對其立案。

90後的孫宇晨本科畢業於北京大學歷史系，研究生就讀於美國賓夕法尼亞大學，是區塊鏈項目「波場TRON」的創辦人。