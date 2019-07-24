英押後決定是否合作 華為：有信心繼續

英國廣播公司（BBC）報道，英國文化大臣衛俊明周一在議會公布上述報告時表示，美國禁令或會影響未來華為產品的可靠性與可持續供給能力，可能連帶影響市場，因此英政府應待事態明朗化才做決定。報告還建議推動供應鏈競爭與多元化，衛俊明指這是必要舉措，「有助推動創新以及減少依賴單一供應商的風險」。

華為高級副總裁張建崗對新華社表示，英國該評估報告「讓我們有信心繼續與營運商合作，在英國部署5G網絡」，並贊同英國維護「電信供應鏈多元化」的承諾。儘管政府仍舉棋不定，英國電訊商EE、Vodafone等已在7個城市開通5G服務，其中大部分使用華為設備。

華為參建加拿大朝鮮通訊網

與此同時，華為昨披露計劃，將與加拿大兩家網絡營運商合作，在2025年前為魁北克省北部及北極70個偏遠社區建立4G無線網絡。《華盛頓郵報》日前亦報道稱，華為已秘密協助朝鮮建立無線通訊網絡。