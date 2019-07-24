高通Google英特爾等籲准供貨 特朗普晤科企高層：適時鬆綁華為

明報記者

《華爾街日報》報道，特朗普與7家科企的行政總裁的會議長達一小時，與會的還有參與中美貿易談判的官員，包括財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），以及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）等。根據白宮聲明，一眾行政總裁表達了對特朗普政策的強烈支持，包括美國對華為的採購和銷售實施國家安全限制。同時，他們要求商務部就是否繼續允許向華為銷售產品做出「適時」決定，特朗普表示同意。

中美貿談5月陷入僵局後，美國以威脅國安為由將華為及其關聯公司列入出口管制實體清單，本土企業未經批准禁止向華為提供技術，對華為及向其供貨的美國晶片商等業務造成打擊。中國一直要求美國解除對華為禁令，以此作為重啟貿談的條件。日本G20習特會後，特朗普表示會在不影響國家安全的情况下對華為部分鬆綁。

禁令致業務減 華為矽谷部門裁員七成

華為昨發布聲明表示，其位於矽谷的美國研究部門Futurewei Technologies裁減逾600名員工，相當於超過七成人力，原因是美國禁令導致「業務縮減」，裁員已於周一（22日）起生效。根據美國貿易黑名單規定，Futurewei被禁止將敏感技術轉移給母公司華為，否則屬違法。有員工表示，自華為被列入黑名單後工作就陷入停滯。

擬180萬年薪吸「天才」畢業生

與此同時，華為宣布對8名均有博士學歷的2019屆頂尖學生實行年薪制，最高兩名員工的年薪為182萬元（人民幣，下同）至201萬元，剩下6名員工的年薪為89.6萬至156.5萬元不等。該消息源自華為創始人任正非簽發的一份總裁辦電子郵件。郵件還寫道，華為要用頂級的挑戰和薪酬吸引頂尖人才，計劃今年向全球各地招攬20至30名「天才少年」，未來會逐漸增加，「調整隊伍作戰能力結構」。

《紐時》：華對美投資兩年跌88％

另外，《紐約時報》引用商業諮詢機構榮鼎集團（Rhodium Group）數據報道，中國對美直接投資從2016年的峰值465億美元跌至2018年的54億美元，跌幅達88%，顯示自特朗普上任以來，中美雙方日益加劇的不信任，影響兩地投資環境。外交部發言人華春瑩昨表示注意到上述報道，指美方肆意抹黑和無理打壓中國的公司和企業，不僅已影響中國投資者，也必將影響其他國家投資者對美國市場的信心。

（中美角力）