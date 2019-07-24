子女「承父業」 長據電力系要職

李鵬與妻子朱琳1958年完婚，朱琳曾任華北電力局外事處負責人及大亞灣核電站駐北京辦事處主任，兩人育有長子李小鵬、女兒李小琳、次子李小勇。

電工出身 李小鵬現職交通部長

電力一姐 李小琳衣著奢侈惹議

60歲的李小鵬從華北電力學院畢業後，先到電力科學研究院工作，1990年代進入中國五大發電集團之一的華能集團，曾任集團總經理及華能國際（0902）董事長，2008年起轉往能源大省山西任職，2013至2016年擔任該省省長。

李小鵬現任交通運輸部長，值得注意的是，李鵬1983年出任國務院副總理時，也曾分管交通工作，「推動建立綜合統一的交通運輸體系和基本建設體制改革」。

58歲的李小琳一手創立中國電力投資公司，並將旗下中國電力（2380）分拆來港上市，曾任「中電投資集團」副總經理和中國電力董事長，2015年轉任大唐集團副總經理，被稱為「電力一姐」，中電投和大唐同屬五大發電集團。她還曾任澳門電力董事、香港中資企業協會執行董事等，但自去年離開大唐後主要擔任研究機構和基金會職務。李小琳多次因一身奢侈服飾出席全國兩會等活動而惹爭議，本報2016年透過巴拿馬文件獲知，她持有香港永久居民身分證及特區護照。

55歲的李小勇早年入伍，後移居國外，曾捲入詐騙案。李小勇曾化名朱峰，與妻子葉小燕在港以聯名或以公司名義買賣物業。葉小燕是香港冰聯主席，女兒葉丹丹2005年為香港首奪亞洲花樣滑冰錦標賽銅牌，本報2014年報道，冰聯曾因租用葉丹丹位於東莞的溜冰場，涉利益衝突。