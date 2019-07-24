與周恩來關係密切 出書否認養子

稱周亦關心其他戰友子女

李鵬在2014年出版的《李鵬回憶錄（1928-1983）》一書寫道：「周總理、鄧媽媽與我的關係，就是老同志與烈士後代的關係。有人傳說我是周總理的養子，這是不正確的，因為周總理、鄧媽媽關心的烈士子女，不止我一個，他們同樣關心愛護其他戰友的子女。我們都稱他們周伯伯、鄧媽媽。」

周恩來夫婦沒有子嗣，延安時期收養了許多烈士子女。人民網黨史頻道2015年曾發表〈周恩來關懷革命後代的故事〉，提及李鵬1940年在重慶初次和周恩來見面的情景。文中寫道周恩來主動提出：「我想收養你為義子，不知你意下如何？」而「李鵬一聽，高興得跳了起來：『周爸爸好，周爸爸好！』說着，一頭撲進周恩來懷裏。」

李鵬的父親李碩勳為中共早期領導人，母親趙君陶是周恩來留法同學趙世炎的胞妹。1931年，甫調任廣東省委軍委書記的李碩勳在海南島被中華民國政府逮捕，後被處死，當時李鵬不足3歲。

中學與毛論《三國》 獲讚人才

另外，李鵬在《李鵬回憶錄（1928-1983）》中，還提到他和前中共領導人毛澤東的關係。他就讀延安大學中學部期間，有次見到毛澤東，毛聽說他是趙世炎妹妹的兒子，就說和趙世炎很熟，又問他對《三國演義》的哪個人最佩服？李鵬說是曹操，又說曹操能團結幹部；毛澤東聽後說「這個娃娃了不起，要好好培養，將來一定是個人才」。