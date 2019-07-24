三峽工程視主要政績 爭議多年未息

人大通過決議 歷來得票最低

中共首次考慮興建三峽工程是在1958年的中央政治局擴大會議上，但因爭議過大擱置，此後多番爭論仍無共識，1980年代工程再次被提上日程，經反覆討論、考察再被延緩。在這背景下，李鵬政府於六四事件後仍強推這項大型基建，最終「關於興建長江三峽工程的決議」於1992年在全國人大上通過，但得票率是史上最低，在2633名人代中僅獲1767票贊成、177票反對、664票棄權、25人未按表決器。工程1994年動工，2006年建成，李鵬親任首任國務院三峽工程建設委員會主任。

官媒淡化防洪功效 捲貪腐醜聞

三峽工程甫上馬已爭議不斷，包括數以百萬計的人口被逼遷，眾多古蹟文物被淹沒，破壞野生動物棲息地等生態，不但無法實現官方宣傳的防洪功效，反而增加氾濫風險，而其發電帶來的收益，亦被指大部分進入李鵬家族控制的電力系統。官媒的論調亦不斷變化，新華社2003年、2007年、2008年先後指三峽大壩可防「萬年一遇洪水」、「千年一遇洪水」、「百年一遇特大洪水」，到2010年中國央視引述專家稱，三峽防洪能力有限，不要把希望全寄託在大壩上。

大壩被指變形 三峽：彈性狀態

另外，這一工程還接連出現貪腐問題，包括2014年三峽集團總公司董事長曹廣晶、總經理陳飛雙雙被免職，令外界質疑與電力系統關係千絲萬縷的李鵬家族是否牽涉其中。

有網民近日發布Google衛星圖片顯示，三峽大壩壩體有明顯變形，三峽集團本月初回應稱，大壩運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常。國資委也指變形純屬謠言。不過三峽集團微信公號「三峽小微」又稱，壩體變形處於「彈性狀態」 ，各項指標均在設計允許範圍內。