三峽工程視主要政績 爭議多年未息

【明報專訊】李鵬的官方訃聞提到，「他在三峽工程科學民主決策和建設中發揮了重要作用」，這個中國最大的水利項目被視為李鵬擔任國務院總理時期的主要政績，決策過程中卻備受阻力，施工期間被批評造成逼遷、破壞地質污染環境；及至近日大壩又被質疑變形，再次成為內地輿論焦點。
人大通過決議 歷來得票最低
中共首次考慮興建三峽工程是在1958年的中央政治局擴大會議上，但因爭議過大擱置，此後多番爭論仍無共識，1980年代工程再次被提上日程，經反覆討論、考察再被延緩。在這背景下，李鵬政府於六四事件後仍強推這項大型基建，最終「關於興建長江三峽工程的決議」於1992年在全國人大上通過，但得票率是史上最低，在2633名人代中僅獲1767票贊成、177票反對、664票棄權、25人未按表決器。工程1994年動工，2006年建成，李鵬親任首任國務院三峽工程建設委員會主任。
官媒淡化防洪功效 捲貪腐醜聞
三峽工程甫上馬已爭議不斷，包括數以百萬計的人口被逼遷，眾多古蹟文物被淹沒，破壞野生動物棲息地等生態，不但無法實現官方宣傳的防洪功效，反而增加氾濫風險，而其發電帶來的收益，亦被指大部分進入李鵬家族控制的電力系統。官媒的論調亦不斷變化，新華社2003年、2007年、2008年先後指三峽大壩可防「萬年一遇洪水」、「千年一遇洪水」、「百年一遇特大洪水」，到2010年中國央視引述專家稱，三峽防洪能力有限，不要把希望全寄託在大壩上。
大壩被指變形 三峽：彈性狀態
另外，這一工程還接連出現貪腐問題，包括2014年三峽集團總公司董事長曹廣晶、總經理陳飛雙雙被免職，令外界質疑與電力系統關係千絲萬縷的李鵬家族是否牽涉其中。
有網民近日發布Google衛星圖片顯示，三峽大壩壩體有明顯變形，三峽集團本月初回應稱，大壩運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常。國資委也指變形純屬謠言。不過三峽集團微信公號「三峽小微」又稱，壩體變形處於「彈性狀態」 ，各項指標均在設計允許範圍內。