李鵬晚年出書憶工作 避談六四 鮑彤子：技術官僚只聽鄧小平話

個人日記結集 論宏觀經濟

李鵬1988年起出任總理，兩屆任期結束後1998年出任全國人大委員長，2003年退任。退出政壇後，李鵬先後撰寫並出版6部個人日記，包括《眾志繪宏圖：李鵬三峽日記》、《起步到發展：李鵬核電日記》、《電力要先行：李鵬電力日記》、《立法與監督：李鵬人大日記》、《市場與調控：李鵬經濟日記》、《和平發展合作：李鵬外事日記》，被簡括為三峽日記、核電日記、電力日記、人大日記、經濟日記，從不同角度憶述自己任內工作。之後李鵬又於2012年出版《李鵬論宏觀經濟》（上中下），2014年7月出版自傳《李鵬回憶錄（1928-1983）》。

作為六四事件時的強硬派，李鵬被認為是天安門鎮壓的決策者之一，外界也將他稱為「六四屠夫」，但上述書籍均未提及相關事件。網上有消息指，李鵬原計劃在2004年出版《關鍵時刻：李鵬日記》，內容是他在六四事件期間的日記手稿，但該書當時被北京政府禁止出版 。

《李鵬六四日記》流產 鮑樸：官方施壓

鮑樸2010年曾計劃在港出版《李鵬六四日記》，並由他創辦的「新世紀出版社」負責。材料據稱來自一份270多頁的六四期間李鵬日記手稿，內容透露「鄧小平提出戒嚴，要準備流點血」，曝光後被指是李鵬為自己辯護，把鎮壓責任推給當時已退任中共最高領導人的鄧小平，引起爭議。不過這本書在出版前突然「流產」，外界懷疑是因官方施壓，其後有細微差別的版本卻在網上流傳。

稱網上可下載 再出版「沒必要」

鮑樸昨日對本報表示，2010年時未能如期出版書籍確因受到官方壓力，並表示當時「北京來談判」。對於日記材料的真偽一直受外界質疑，鮑樸表示，官方的反應恰恰證明日記真確，「李鵬六四日記是對事件不可或缺的歷史材料」。他又表示，不會再考慮出版該書，因為電子版在網上隨時可以下載，「已沒有必要。出版的最終目的是讓讀者能夠接觸到這些材料」。

鮑樸評價李鵬是「技術官僚」，與六四事件有無法逃脫的直接關係。「他在日記裏也說，在政治事件上無法做出判斷。『趙紫陽又走了，我怎麼辦。』」鮑樸稱，李鵬有一個特點是只聽鄧小平的話，「因此由於自己的平庸釀成大禍、遺禍子孫，這是我對他的基本評價。」而對於官方訃告中肯定李鵬對「平息反革命暴亂」的「重要作用」，鮑樸表示，六四事件是一個禍國殃民的悲劇，官方如何蓋棺定論在歷史上不會起到太大作用，歷史是由後人來評價的，「官方現在愛說什麼說什麼。我覺得都不算數」。

而鮑彤對自由亞洲電台表示，李鵬在六四中負有不可推卸的責任。官方對李鵬的高調評價，反映了共產黨最需要像李鵬這樣對待學生運動「旗幟鮮明」的「忠誠」官員：「他（李鵬）在六四當中的功勞是被誇大了。」

明報記者