內地受訪者避談八九 讚水電貢獻 評論員：民間黨內評價明顯有異

京政圈料高規格後事

北京市民胡先生說，自己是從微信群中知道李鵬去世的消息，他認為，李鵬在位期間為中國水電行業的發展所作貢獻不可磨滅。尤以三峽大壩建設，使國人擺脫電力缺乏的窘境受益至今。

60歲遊客闞先生表示，對李鵬不很了解，「我只知道他做過國務院總理。僅此而已」。闞先生稱不清楚李鵬在任時做過哪些工作，「他做的應該是總理職務上應該做的吧」，至於1989年的事則不肯回應，匆匆離去。

據香港電台引述，內地時事評論員吳強認為，官方對李鵬的評價，屬高規格的肯定，相信與李鵬是出身紅二代及鎮壓天安門事件時所起的作用有關。吳強指出，李鵬去世消息傳出後，網上和民間都有慶祝，反映民間對李鵬表現與黨內評價有明顯落差。李鵬的兒子、現任交通運輸部長李小鵬，在2017年十九大成為中央委員，吳強認為，李鵬的去世不會影響李小鵬的仕途與家族利益。

美聯社稱，李鵬雖然是一個謹小慎微、缺乏創新的人物，但也是一個敏銳的「政治拳擊手」，2003年退休前，立足權力頂峰有20年，並留下經濟持續增長的遺產，以及威權政治控制。