天安門母親：難屬痛苦30年 王丹：翻案仍須向李鵬究責

重提「反革命暴亂」 尤維潔質疑六四定性反覆

「天安門母親」組織發言人尤維潔說，她是在央視新聞聯播中得知李鵬過世消息，稱「僅就個人而言，不覺得李鵬過世有何可以評論的地方。但就天安門母親的團體而言，我很難過」。她解釋，李鵬在安享晚年時，過着兒孫滿堂的日子，但同時其他天安門事件受害者的家屬卻在過去30年中，一直在承受痛失親人的痛苦。「30年了，沒有任何結果，很多父親母親失去的兒女其實都是愛國的，他用野蠻的手段去鎮壓了這場和平請願的運動。」

尤維潔又說，在昨晚新聞聯播中，評價李鵬時稱他在1989年果斷地制止了一場反革命暴亂。「30年了，還在以革命者反革命者來為對國情發表看法的人定性。」她說，政府在六四定性上，最早說的是反革命暴亂，後來改稱為政治風波，現在重提了反革命暴亂；定性的反覆和隨意，顯示國家仍然在此事件上搖擺不定，「這是我不能認同的。我質疑，也表示憤慨」。

吾爾開希：無法讓難屬感安慰

於八九學運期間，曾與時任總理李鵬在人民大會堂會面的學運領袖吾爾開希昨於網上發帖文表示「相信老天是有眼的！」，指李鵬「死有餘辜」，又稱李鵬的死也無法讓六四死難者家人感受任何安慰。

另一學運領袖王丹也在網上帖文說，李鵬是六四屠殺的執行者和劊子手，「不管他是活着還是死了，都已經被釘在歷史的恥辱柱上」，並指未來對六四事件翻案，對李鵬責任的追究「不會因為他的死亡而放棄」。

「天安門廣場四君子」之一周舵表示，李鵬對天安門事件負有不可推卸的責任，認為其違背時任中共總書記趙紫陽處理事件的意願，上報有關事件的相關材料蒙蔽鄧小平，使之做出最終清場決定，從而製造慘案。對於李鵬病逝消息，他說「那真是死有餘辜，只是他命太好了，沒有等到人民的審判」。