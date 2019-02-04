江西285「驢友」遇山洪被困 4人亡

出動逾500人拯救

江西省應急管理廳官方微博「江西應急管理」發布的信息顯示，這285名被困驢友來自三個不同團隊，其中一個團隊有252人，由嚮導帶隊統一乘坐大巴到西頭村呂陽洞附近進行溯溪戶外徒步運動。而剩下兩個團隊均為自駕遊團隊。

21日下午3時許，當地突降暴雨並引發山洪，導致252名驢友團隊被困山中，其中有53人失聯。自駕遊越野4車團隊14人和3輛小客車團隊17人亦一度宣告失聯。

事發後，江西省應急管理廳和宜春市委市政府除組織消防、公安、藍天救援隊等530餘人搜救被困人員。除調動消防車、救護車、網路信號車等設備架設救援和補給基地外，亦出動偵查無人機和救援直升機，協助救援人員搜尋和定位被困人員位置。截至昨日上午，失聯的自駕遊的越野車和小客車團隊31人全部獲救，但失聯徒步團隊的53人中，有49人獲救，其餘4人已無生命體徵。

事發地呂陽洞是當地一個未曾開發旅遊的峽谷，因原始植被豐盛，風光綺麗而被驢友推崇。北青網引述靖安縣應急管理局負責人稱，事發前有當地村民提醒上山的驢友已近汛期，需要防範山洪，並希望對方下山，但警告遭驢友團隊無視，並與村民產生言語衝突。