警搗微信招嫖騙案 2000男上當 修改定位佯稱到樓下 要求先付費

一人助改定位 每次收款最高200元

澎湃新聞網報道，參與詐騙的海南某大學法學專業學生王磊（化名）供述，他先在網絡上以每個30至70元（人民幣，下同）不等價格購買一批未經實名註冊的微信號，將頭像換成穿著暴露的美女。一旦有受害者搭訕，便回覆色情服務內容給對方。若對方上鉤便佯稱已安排提供性服務者前往，甚至撥打電話稱人員已到樓下，要求對方先行支付服務費，「如果有人相信並付款，我的詐騙就成功了。」在一次轉帳得手後，他還會以各種理由要求受害人再次轉帳。

由於未實名註冊的微信無法完成收款，王磊會許以好處費給收款二維碼提供方。提供者鄧林（化名）供述，詐騙得手的贓款都會先轉入其微信帳戶 ，待留下10%的手續費後再由其向詐騙團伙轉走餘款。作為案中最為緊要環節的關鍵人物，今年1月8日在東莞一社區被捕的來××，依靠自行摸索的微信修改定位技術，專門幫助客戶做虛假微信定位生意。每次定位修改後，無論詐騙成功與否都會向詐騙團伙收取40至200元不等費用。

供二維碼代收款 「00後」涉案

警方結合已出現過的多宗同類案件，串並調查發現團伙還涉及「賣號、上號、洗錢」等多個環節作案，上百名涉案人員大多為海南儋州市人，涉案金額達500多萬元。永嘉縣公安局侵財犯罪偵查大隊民警包旭稱，像王磊這樣的年輕人在此案中佔了大多數，甚至還有12、13歲的未成年人因出借二維碼也涉案；通過這宗特大案件可以看到，目前電訊網絡詐騙犯罪呈現年輕化的趨勢。

今年7月，永嘉縣法院已陸續對這次特大微信招嫖詐騙案件中部分疑犯作判決。17歲的賴××，被判詐騙罪成，但法院念其未成年，且歸案後如實供述罪行，又自願認罪認罰，決定予以減輕處罰，最終判處其有期徒刑一年八個月，並處罰金2萬元。