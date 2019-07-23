官媒：中美釋善意 料夏休前重啟磋商

稱進展複雜曲折 籲平常心審視

中美在6月底「習特會」後同意重啟貿談，不過至今唯雙方高級官員曾兩次通話磋商。其間，美方豁免110項中國輸美工業品的加徵關稅，同時多次敦促中方履行承諾採購其農產品，而中方一直不作回應。

直至新華社21日報道，已有有關中國企業根據國內市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並申請排除對擬採購的農產品的加徵關稅。另據路透社報道，中國本月已採購了大量美國高粱，數額為今年4月以來最高。

二次通話釋暗示 夏休鮮有主要公務

內地《經濟日報》國際部微信公眾號「陶然筆記」前晚發文表示，農產品採購及近期一些動態顯示，中美離重啟面對面貿談愈來愈近。文章指，一方面，就採購詢價，體現雙方在「小心翼翼地相互釋放談判的誠意和善意」；另一方面，雙方官員分別發布了18日第二次通話的消息，且其中出現「下一步磋商」、「安排面對面會議有意義」等表述，也是雙方已就重啟磋商的具體安排交換意見的暗示。

中央領導人、中共高層與元老每年夏季將例行在北戴河夏休。「陶然筆記」稱，8月往往是各國的暑期休假時間，甚少會在此期間安排主要公務活動，因此如果近期形勢不發生重大變化，磋商重啟日子就不遠。不過文章續指，預計貿談進展將依然複雜而曲折，仍需以平常心審視，強調中方不會改變要求美方取消全部加徵關稅的立場。

新華社署名「辛識平」的評論文章也指，就採購農產品詢價是「中方落實兩國元首會晤共識，在充分考慮國內需求的基礎上，向美方展示合作誠意和建設性活動」，如美方願意回到平等溝通的正軌上，中方自然也樂意與美方相向而行。

明報記者

（中美角力）