東盟外長會議草案曝光 斥華南海行動加劇緊張

長期以來，中國宣稱擁有南海絕大部分島礁及水域主權。《日經亞洲新聞評論》報道，月底將召開的東盟外長會議聲明草案中，對中國在南海的填海造島以及一些行動表示關注。草案稱，「這些舉措已經破壞了信任與信心，加大緊張形勢，並可能破壞這個地區的和平，安全與穩定。」曝光的聲明草案強調，每個國家必須約束，以避免緊張升級。

籲爭議國自我約束 東盟擔領導角色

今年6月的東盟峰會主席聲明中，也曾呼籲與南海主權有爭議的國家「在活動時要自我約束，避免可能導致情况更加複雜的行動，並且依據國際法，尋求和平解決爭議。」

曝光的聲明草案還提到，東盟必須在包括東南亞在內的印太地區發揮積極作用，呼籲東盟擔當領導角色，通過與其他國家的經濟與海事合作，為這個地區帶來和平與繁榮。數日前，日本放送協會（NHK）在19日也曾報道，事先獲取了東盟外長會議的聯合聲明草案，關於南海的部分與《日經亞洲新聞評論》報道內容相似。

中國探勘船「海洋地質8號」本月初進入南沙群島萬安灘探勘石油，越南出動公務船阻攔，雙方船艦對峙數日。越共機關報《人民報》21日報道，為期2天的越共與中共第15次理論研討會前日在貴州貴陽市舉行，越共中央宣教部長武文賞在會晤中方高級官員時，關於南海爭議，越方要求中國尊重越南海上合法權益，不讓其對兩國關係的良好發展態勢產生消極影響。