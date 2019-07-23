美媒稱華獲准用柬海軍基地 兩國否認 柬埔寨斥憑空揑造 中方：勿過度解讀

倘屬實華將獲首東南亞海軍補給設施

中國自去年啟用扼守紅海進入印度洋戰略要道的吉布提軍事基地後，中方將建設多個海外軍事基地的傳聞一直未斷。《華爾街日報》昨日引述知情的美國和盟國官員透露，中國和柬埔寨已經簽訂了一項協議，雖然沒有建立一個全面的中國軍事基地，但中國將獲得其在東南亞的首個專用海軍補給設施，以及另一個前哨站。這一基地投入使用後，將增強中國向全球投射軍力能力。

報道指，中柬兩國均未披露的該份協議，是在今年春季簽署。美國官員透露，這份協議授予中國對泰國灣一個柬埔寨海軍基地的部分設施的獨家使用權，該基地距離一家中資公司正在建設的一座大型機場不遠。美國官員稱，根據該基地協議的初稿，中國將建造兩個新碼頭，一個供中方使用，一個供柬方使用。美國官員指，該基地可能需要進一步疏浚以容納更大的中國海軍艦船。

准用30年 每10年自動續約

被認為是中國海軍基地的地方位於雲壤（Ream），該基地佔地約190英畝，包括兩處用美國的資金建造而由柬埔寨海軍使用的設施，還有一個泊有十幾艘巡邏艇的碼頭。

本月初，路透社報道，美國負責南亞及東南亞的副助理國防部長約瑟夫·費爾特（Joseph Felter）致信柬埔寨國防大臣迪班上將，要求柬方就謝絕美國幫助維修西哈努克省雲壤海軍基地一個訓練中心及船塢的決定，提供更多的詳情。

《華爾街日報》引述知情官員表示，最終協議的細節尚不清楚，但根據美國官員看到的一份初步草案，這份協議將允許中國使用該基地30年，之後每10年自動續約一次。

鄰近中資機場 可容納轟炸機運輸機

除了海軍基地，美國創新衛星公司（Planet Labs ）的近期衛星圖顯示，被認為有中國軍方背景的中資公司正在於雲壤西北約40英里處的七星海（Dara Sakor）修建的大型新機場， 足夠容納中國的遠程轟炸機和軍用運輸機。

對於傳聞，柬埔寨駁斥相關報道。柬埔寨總理洪森在柬媒「Fresh News」網反駁，「外國來建軍事基地違反憲法，不可能發生這樣的事情。」洪森稱，柬方從未與中國領導人談判，更不會簽署協議。柬埔寨國防部一名發言人向路透社表示，美媒報道是憑空揑造。

昨外交部發言人耿爽回應稱，中柬是傳統友好鄰邦，雙方在各領域開展了全面合作，雙方的合作公開透明，互利平等，希望有關方面不要去過度解讀。

今年6月，中國國防部長魏鳳和否認北京在柬埔寨建軍事基地。 今年初，在國新辦新聞發布會上，對於中國還可能在哪些國家建立軍事基地的問題，何雷中將稱，解放軍在海外建立保障基地的這種可能性還是存在的。

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