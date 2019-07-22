法版華為主角籲勿把反腐當經濟工具

【明報專訊】法國能源巨頭阿爾斯通（Alstom）前高管皮耶魯齊（Frederic Pierucci）昨現身深圳書展，分享他的新書《美國陷阱》。該書因出現在華為創辦人任正非的辦公桌上而受到內地民眾關注及獲官媒背書。皮耶魯齊對本報記者表示，這是他在中國的首個簽售活動，氣氛「棒極了（Wonderful）」。
書本現任正非案頭受關注
皮耶魯齊的新書分享會座無虛席，在會後近半個小時內，約500多名讀者獲得皮耶魯齊的簽名。《美國陷阱》中文版出版商表示，該書自4月出版以來銷售一直非常好，但不便透露具體數據。
《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」今年5月形容阿爾斯通為「法國版華為事件」，指美國封鎖華為與其對阿爾斯通打壓類似，體現美國的長臂管轄。皮耶魯齊在書中講述他2013年被控違反美「反海外腐敗法」而入獄25個月、阿爾斯通核心的能源電力業務遭「通用電氣」低價收購的內幕。
中美延綿一年多的貿易摩擦仍在「纏鬥」，皮耶魯齊的故事引發不少中國民眾共鳴。書展現場一名觀眾問他，在中美貿易戰背景下，對中國企業會有何建議。皮耶魯齊表示，企業和政府都需採取行動：對尤其有出口業務的企業而言，要了解有貿易往來的國家的相關適用法律，在企業內部明訂流程指引以約束和管理企業行為，以及加強對負責銷售的高管、員工的法律與風險知識培訓；政府則應透過修改法律等措施保護本國企業。皮耶魯齊說：「不是說不要打擊腐敗或不良行為，而是不能將反腐敗用作經濟工具。」
他強調，他的書是為警示所有跨國企業，全球已進入經濟戰爭時代，美國正加強利用法律打擊競爭對手，企業和各國政府須警惕並採取措施避免美國侵害。