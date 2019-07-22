法版華為主角籲勿把反腐當經濟工具

書本現任正非案頭受關注

皮耶魯齊的新書分享會座無虛席，在會後近半個小時內，約500多名讀者獲得皮耶魯齊的簽名。《美國陷阱》中文版出版商表示，該書自4月出版以來銷售一直非常好，但不便透露具體數據。

《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」今年5月形容阿爾斯通為「法國版華為事件」，指美國封鎖華為與其對阿爾斯通打壓類似，體現美國的長臂管轄。皮耶魯齊在書中講述他2013年被控違反美「反海外腐敗法」而入獄25個月、阿爾斯通核心的能源電力業務遭「通用電氣」低價收購的內幕。

中美延綿一年多的貿易摩擦仍在「纏鬥」，皮耶魯齊的故事引發不少中國民眾共鳴。書展現場一名觀眾問他，在中美貿易戰背景下，對中國企業會有何建議。皮耶魯齊表示，企業和政府都需採取行動：對尤其有出口業務的企業而言，要了解有貿易往來的國家的相關適用法律，在企業內部明訂流程指引以約束和管理企業行為，以及加強對負責銷售的高管、員工的法律與風險知識培訓；政府則應透過修改法律等措施保護本國企業。皮耶魯齊說：「不是說不要打擊腐敗或不良行為，而是不能將反腐敗用作經濟工具。」

他強調，他的書是為警示所有跨國企業，全球已進入經濟戰爭時代，美國正加強利用法律打擊競爭對手，企業和各國政府須警惕並採取措施避免美國侵害。

明報記者 梁思然