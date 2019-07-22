華為：料今年出貨2.7億部手機

美周一商解禁華為否

自美國封殺華為後，任正非頻頻接受媒體採訪。雅虎財經（Yahoo Finance）上周六（20日）提前披露了對任正非的部分採訪內容，報道引述任正非稱，儘管華為被美國政府強力打壓，多家科技巨頭紛紛斷供，但對華為影響不大。任正非表示，今年華為預計手機出貨2.7億部。去年華為手機出貨量剛突破2億部。

稱已有產品取代英特爾高通 仍會繼續買

對於如何看待與英特爾、高通、美光等美國公司的未來伙伴關係，任正非稱倘美國政府允許這些公司繼續供貨，華為會繼續向他們購買產品，儘管某些領域華為已開發出可取而代之的競爭產品。

另據路透社報道，白宮計劃周一開會討論華為問題，為是否解禁華為的產品銷售聽取美國業界意見。會議由白宮首席經濟顧問庫德洛召集，美國財政部長梅努欽也將參加。報道引述兩名消息人士稱，美國科技產業巨頭英特爾、高通、谷歌、美光科技和博通等過去與華為有商業來往的公司應邀出席會議。

白宮一名匿名官員表示，會議將討論經濟問題，華為議題預計「將在會上提出，但這不是他們召開本次會議的理由」。美國總統特朗普6月29日曾表示，美國公司可恢復向華為出售產品。但至今美國政府對待華為的新政策仍不明朗。《華爾街日報》報道，美國共和黨參議員上周四提出議案，旨在阻止華為購買或出售美國專利，是美國國會針對華為採取的最新行動。