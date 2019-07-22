章詒和赴書展返京遭海關扣查 成名作被當非法出版物 遭「沒收」一箱書

明報記者

章詒和現年77歲，是中國民主同盟及中國農工民主黨創始人張伯鈞二女。香港書展之際，章詒和赴港簽售她的《伶人往事》等著作，並與本港作家董橋、倪匡等人會面。上周五（19日），章詒和離港返回北京，但攜帶的一箱書被海關「沒收」。

指以往帶書無事 料因支持閻淮被針對

昨章詒和在微信朋友圈說：「此前無數次從境外帶書入內（地），均暢通無阻。這次，我香港歸來（7月19日）一箱書全部扣下，人被扣3小時，憤懣且屈辱。百思不得其解。讀了閻准（閻淮）文章，終於明白了一點點——你就寫男旦，寫小說，別公開支持這個，質問那個！」

稱被海關諷高級知識分子 扣留3小時

章言及的閻淮是前中共中央組織部幹部，是「紅二代」，現旅居美國。本月初閻淮曾披露北京邊防警察禁止持有美國綠卡的他返回美國，原因是他發起聲援被清華大學停職調查的法學教授許章潤。今年3月，許章潤被清華大學停職調查時，章詒和曾發表言論稱，「聽說不讓我的老鄉許章潤上課，是嗎？問清華。」

章詒和稱，海關人員譏笑她是高級知識分子、知名作家。她餓着肚子在海關被扣留了3個多小時，一箱書扣了二十多本。最後，章詒和取回了董橋及倪匡的簽名本。章對海關人員說，「簽名版市場上賣四五千元以上。你們沒收，海關必須賠償我數萬元損失。」章又指，海關人員想了想，將董橋及倪匡的簽名書退還給她。對於台灣時報文化出版、誠品30週年獨家書封版的《往事並不如煙 》，海關則以「非法出版物」為由沒收。

《往事並不如煙 》是章詒和的成名作，描述的是內地民主派人士史良、儲安平、張伯駒、康同璧、聶紺弩、羅隆基等人在「反右」及「文革」的遭遇。該書最早於2004年由人民文學出版社出版，但不久就被查禁。

自嘲「不要命老婦」 曾因反革命坐牢10年

對於海關人員沒收書籍，章詒和表示他們「碰上了一個不要命的老婦」。章詒和說，自己坐過10年牢，什麼都不怕，她表示準備打聽海關總署署長家庭地址，每晚到他家小坐，說書。1970年，章詒和被當時的四川省革命委員會、四川省公檢法軍事管制委員會宣布為現行反革命罪犯並判監20年；1979年秋天，章被判無罪釋放並回北京。