各地推清退名單 網貸安全退出保投資者權益

深圳北京試網絡投票 投資者參與表決

《北京商報》報道，據網貸之家統計數據顯示，清退名單中包含了取締類、失蹤類、自願退出類，深圳、上海兩地清退數量佔比過半。為讓網貸機構安全退出，各地監管部門近期推出一系列配套措施。例如，深圳、北京兩地試行投資人網絡投票系統，供投資者參與退出機構的重大事項表決，保護權益。

深圳市互聯網金融協會分別下發《網貸業務存量標的資產清查核實工作指引》、《深圳市網絡借貸信息中介機構良性退出知情人舉報指引》，規範網貸機構退出過程中涉及的資產清查核實工作、打擊網貸機構在經營和退出過程中存在違法違規行為。

2019年7月，互聯網金融整治領導小組和網貸整治領導小組聯合召開網絡借貸風險專項整治工作座談會。明確要將穩妥化解存量風險、多措並舉支持和推動機構良性退出或平穩轉型作為重點，引導絕大多數機構通過主動清盤、停業退出或轉型發展等方式安全退出。