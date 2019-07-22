人大決議背書 市民傾盡家產追討無門

無政府部門認責 事主批官員草率

金誠旗下基金每份高達100萬元，不少人為購買這些基金傾盡家產。南京市民溫先生表示，他從2017年3月至2018年4月間，分5次購入金誠旗下的私募基金共1150萬元，年收益率從8.5%到10%不等。這5隻基金發展的項目，均通過當地人大決議，當時在財政部網站均能查到項目立項。

溫表示，作為政府項目，他對政府和金誠集團深信不疑，豈料金誠集團爆煲，他質疑政府官員草率對待無辜的政府項目投資人，「1000多萬元是我們家庭上下幾輩子的血汗錢啊，這裏有我們兄弟姐妹及父母的養老、看病、子女教育等費用開支款。此事件無異於晴天霹靂，使我的家庭陷入痛苦深淵」。

業內人士料難取回全款 「有多少是多少」

廣東一名投資金誠基金的電子行業老闆表示，最近才買了一塊宅基地準備建房，但錢投入金誠血本無歸，「這次都好大鑊，過去容易搵錢，基金股票虧百零萬都無所謂，現在錢難搵，剛投資塊地想建房來出租，結果付了首期款，剩下的錢都不知從哪裏籌」。

有投資者表示，金誠爆煲後，如同其他P2P網貸平台，都曾引發投資者抗議，追討血汗錢，但所有的地方政府都不願承擔責任，將責任全部推給金誠。目前金誠的資產仍未有清算結果，不過據業內人士表示，普通的投資者很難全數取回投資款項，「能拿回多少是多少吧」。