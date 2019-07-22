拆東牆補西牆 網貸老闆自融自用

《成報》主席負責網貸爆煲 潛逃美國

自去年6月以來，網貸風險集中爆發並迅速蔓延，相關P2P平台紛紛爆煲，資金鏈斷裂、老闆「神隱」事件頻發。東莞團貸網今年3月突然倒閉，因涉嫌非法吸收公眾存款被立案調查，不少投資者血本無歸，觸發來自全國上千名投資者湧向團貸網的東莞總部維權，一度與警方發生衝突。東莞團貸網被指向公眾吸收存款後放債，借貸總額達145億元人民幣。東莞市警方3月底公布，團貸網兩名實際控制人唐軍及張林已自首。

另一宗為港人所熟悉的事件為深圳美貸網事件。美貸網2012年成立，以高息吸引公眾在該網上平台放貸，並指放貸平台有谷卓恒為實際控制人的「鼎和投資公司」作擔保，吸引大批投資者。谷2014年入主《成報》擔任主席。不久後美貸網爆煲，投資者無法提款，谷卓恒一度以負責人身分安撫投資者，隨後在內地消失，目前潛逃美國。

公安16國拘62網貸平台疑犯

據新華社報道，谷卓恒因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2015年5月27日被深圳羅湖區檢察院批准拘捕，目前在逃，深圳警方已發布網上追逃，還遭國際刑警發紅色通緝令展開全球追緝。2017年7月，美貸網法人代表、谷卓恒妻子沈威和財務總監王景被控非法吸收公眾存款罪在深圳受審。

針對外逃的網貸平台疑犯，公安部已列為獵狐行動的首要任務，派出多路工作組專項追逃，已從泰國、柬埔寨等16個國家和地區將62名疑犯緝捕回國，據報成效顯著。