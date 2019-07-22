網貸平台金誠前高層：攬款圈地建百小鎮 政府叫停資金鏈斷

明報記者

由金誠集團投資70億建設的龍蝦小鎮，2017年5月在江蘇盱眙縣奠基。要求匿名的金誠前高級職員梁先生（化名）表示，盱眙的小龍蝦相當於陽澄湖的大閘蟹一樣出名，那邊養出的小龍蝦鮮甜爽口，味道好，當地政府與金誠集團合作，應是希望整體升級其產業鏈，通過民間資金推動小龍蝦產業發展，如建設學校培訓人才、養殖、食品加工烹製和推廣。

聲稱逾百建設 實際20個

「金誠向當地政府取得了10萬畝土地，種稻養蝦和蟹，這種生態養殖模式，可以令食物鏈循環。」梁先生表示，金誠通過民間募集到50億資金，購買土地和作為基礎建設，如龍蝦館、酒店、培訓學校等；建成後會搞龍蝦節，吸引遊客觀光，還有部分土地可做房地產，當時項目被一致看好。不過他說：「目前小鎮的地基已鋪好，學校亦已建成一半，龍蝦亦已開始養殖，由於整個集團的資金鏈斷裂，龍蝦小鎮項目可能最終會爛尾。」

金誠集團一共在全國向地方政府取得了逾百個特色小鎮的建設項目，對外聲稱募資700億元。龍蝦小鎮是金誠的其中一個特色小鎮項目。不過梁先生透露，金誠實際開工的特色小鎮項目只有20個，募集的資金200多億，主要是先取得項目土地。「通過向政府誇大項目數量跑馬圈地，由政府的紅頭文件背書，合法取得土地，坐等土地升值。」

官商募民間資金 斥「空手套白狼」

而特色小鎮的合作模式，就是「由政府向農民徵地，然後將地賣給金誠，由金誠向民間募集資金建設，再由金誠經營30年不等的年期，最後交還給政府」。梁表示，在這種模式下，政府和金誠毋須花一分錢，資金從民間募集，根本就是「空手套白狼的財技」。

高息誘投資 4月底爆煲

由於是與政府合作的項目，自然容易取得民間投資者信任，加上目前內地沒太多投資機會，在金誠給出8%至10%的高息下，許多投資者選擇了金誠的特色小鎮城鎮化基金，梁先生說，「許多客戶其實把個這些特色小鎮項目視為房地產來投資。甚至有許多的投資公司和銀行，都有把錢投進這種的項目裏」。

P2P是英文Peer to peer lending（或Peer-To-Peer）的縮寫，即個人對個人（伙伴對伙伴），是內地時興的一種民間小額借貸模式。兩年前起，金誠也如其他一些P2P網貸平台，開始大規模收購和擴張，結果引來管理層注意，其民間募資先後被政府暫緩直至叫停，金誠集團終因資金鏈斷裂爆煲，今年4月底，金誠集團30多名高層涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款被捕。目前金誠的投資者達3800人，損失資金逾200億元。

政府叫停無損失 金誠僅為出頭人

梁先生和大多數P2P平台投資者想法一樣，政府倘不封牌照，一刀切叫停大多數網貸平台募資，金誠不會爆煲。他認為，這些特色小鎮是真的在建設，如果政府不叫停，金誠是可利用這些資金建成小鎮，隨後通過經營和出售房產獲得收入，償還債務。「這樣的循環周期是沒有問題的。」他說。

梁表示，作為政府，在中央這波整頓網貸平台的行動中並無損失，許多地方政府僅是靠這些項目圈錢，政府只是找了金誠這間公司作為出頭人而已。他說，「政府通過政策先取得農地為儲備土地，再通過項目把土地賣出去。」而最終項目爛尾，公司負責人被捕，「這是你的事，已跟政府沒有關係，反正政府已經收到錢」。

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