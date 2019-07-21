內地作家蔣方舟：網絡平台下沉

今年30歲的蔣方舟少年成名，2008年被清華大學減60分招入新聞系，畢業後即任《新周刊》雜誌副主編，曾引起頗多爭議。她寫青春，也被當成青春的代表；但她卻說不敢代表一代人；認為自己是「缺失了共同記憶」的一代人，大家都是原子化的生活狀態，年輕的標誌就是在自己周圍劃上「請勿評判（批評審判）」的界限。

由問責公權變得娛樂私人化

現在作為媒體人，蔣方舟感到內地傳播環境的改變。10年前微博等社交媒體興起時，網絡是公共話題的自由討論空間，亦能推動對公權力的監督問責。她用「下沉」來形容今天的網絡平台，話題娛樂化、私人化，以營銷、閱讀量作為盈利手段，「大家對私人的事情給予過多的關注，公共討論的熱情也萎縮了」。

說起年輕網民，蔣方舟稱他們對於界限非常敏感，「他們更容易把『查水表』、『炸號』這些對於言論的審查掛在嘴邊。這也源於社交媒體環境的變化。」她認為年輕人未必不關注公共事務，「也許他們有更隱形的方式來傳達他們的關注，比如在性別議題上，我覺得他們比上一代更敏感、超前。」而她對自己的期許是，當公共事件被禁止討論時，「不要把不重要的事假裝成重要的」。

明報記者 劉曉宇