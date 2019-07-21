留學生學伴項目引反感 教育部促平等對待中外生

明報記者

《人民日報》引述中國教育部國際合作與交流司負責人稱，當局將進一步推動留學生與中國學生的管理和服務「趨同化」。這名負責人表示，大專院校應當在入學和日常教育中對留學生進行「中國法律法規、校規校紀和安全教育」，對違規違紀的留學生嚴肅處理，涉嫌違法犯罪的，配合有關部門依法依規處理，絕不縱容姑息。

教育部：留學生違法絕不姑息

負責人又表示，趨同化不意味着等同化，而是既要對中外學生一視同仁，又要尊重差異，幫助留學生了解中國國情文化，促進中外學生文化交流和互相理解。

網民：留學生數量納入排名指標

內地網友月初爆料，稱山東大學將學伴項目由不限性別的一對一配對，改為去年的每名留學生配3名學伴，報名表還特別將「結交外國異性友人」列為選項，而報名者也以女生居多。隨後又有網友稱，山東大學一名津巴布韋博士生去年車禍住院，校方公開招募25名男生陪護，照顧他起居飲食，協助他與醫生溝通等。另外，發生在福建的埃及留學生衝撞交警不拘留，及首都師大游泳館懷疑只對留學生教職工開放，在內地都引起強大反響。

教育部統計，2018年，共有來自196個國家和地區的49.2萬名留學生在國內1004所高校和科研機構學習。而查閱山東大學2019年度預算報告，顯示留學教育支出為5958.49萬元（人民幣，下同），其中來華留學教育支出5950.72萬元，是出國留學教育支出的765倍，後者僅為7.77萬元。有內地網友稱，許多高校對留學生「如此諂媚」，主要是因為《泰晤士高等教育特刊》、QS世界大學排名等外國機構發布的大學榜單，均將高校「國際留學生數量」作為一個重要指標，獲取國際生來源就顯得特別重要。

昨日出席香港書展名家講座的內地青年作家、媒體人蔣方舟在接受本報專訪時談及此事，她說在身邊的一些女權主義者看法中，覺得學伴項目物化了女性，亦有人認為這是對女性的污名化，「覺得女生願意去結交不同國籍的男生，這是女性的自由」。