蔡英文過境丹佛 晤議員州長

參院亞太主席撐對台軍售

中央社報道，蔡英文結束海地、聖基茨和尼維斯、聖文森特和格林納丁斯、聖盧西亞之行，上周五（19日）飛抵丹佛，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）和台灣駐美代表高碩泰登機迎接。蔡英文將在美停留兩晚，預計明天返抵台北。

加德納受訪稱，與蔡英文會面時談及22億美元（約171億港元）的對台軍售案，這是美國履行「台灣關係法」的義務，也是美國總統特朗普去年簽署生效「亞洲再保證倡議法案」後，繼續實行的對台軍售，「我們會將這樣的軍售常態化」。加德納也強調支持台灣的立場，「從香港面臨的威脅來看台灣所面臨的挑戰，這就是我們每一位與台灣站在一起的原因，在這個時刻是更加重要」。

蔡英文還出席丹佛僑界晚宴並致辭，她說對於明年大選很多人很著急，因為大陸步步進逼、軟硬兼施，想要壓迫台灣接受「一國兩制」，台灣社會看到香港慢慢失去自由、民主，也開始擔心台灣的主權與民主有一天會不見。她強調，不管壓力有多大，「蔡英文都會挺住，台灣也會挺住」。