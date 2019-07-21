駐京周記：京城爆諾如疫情 揭居民非法排污

《21世紀經濟報道》引述衛生部門的數據顯示，從本月5日至17日，當地腸道門診就診379人次，檢測出諾如病毒感染陽性107人。如此大規模的流行性疾病令政府如臨大敵，組織專家組調查論證，初步認為非法排污是造成地區綜合污染的主要原因；公安、水務、生態等部門依專家的建議對周邊可能的污染進行摸排調查，最終發現上述線索。

宣傳不足 民眾不了解治污政策

近年來，內地多個城市都在以雨污分流排水方案進行治污。嚴格來說，雨水和污水流經各自隔離的管道，其中雨水可以直接排入河中，污水則需處理後再排入河中。但在實際生活中，雨水井和污水井卻缺乏統一標誌以作辨識，以至市民將雨水井當成污水井亂倒污水的現象屢見不鮮。這不僅顯示市民對當局治污政策並不甚了解，亦暴露出當局相關的宣傳力度不強。

本港衛生署曾介紹過，諾如病毒可通過接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面傳染。

現在內地都在熱議垃圾分類的政策，但民眾對亂倒污水的現象卻似習以為常。官方通報居民偷排生活污水事件，雖起警示作用，但在宣傳上，還需要多做些工作。

值得稱讚的是，官方針對突發事件一直有積極通報進展，但亦應防範為了完成通報任務而敷衍了事的不可取的行為。若此次通報只是諾如病毒感染事件調查中的一個意外發現，則要交代一下如何追蹤病毒的問題以及下一步會如何處理防範，若就此為爆發諾如病毒「結案」則難以為民眾信服。

明報記者 鄭海龍