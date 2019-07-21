駐京周記：京城爆諾如疫情 揭居民非法排污

【明報專訊】上周五（19日），北京市朝陽區政府官方微博通報稱，近日在該區豆各莊地區疫情調查和執法檢查中發現存在非法排污現象，有10人向路面雨水井偷偷排放未經處理的生活污水，因涉嫌污染環境罪，已被公安機關依法刑事拘留。而在此前豆各莊地區多個小區甚至學校爆發諾如病毒感染事件，造成數百人集體腹瀉。但今次官方通報並未能為民眾釋疑。
《21世紀經濟報道》引述衛生部門的數據顯示，從本月5日至17日，當地腸道門診就診379人次，檢測出諾如病毒感染陽性107人。如此大規模的流行性疾病令政府如臨大敵，組織專家組調查論證，初步認為非法排污是造成地區綜合污染的主要原因；公安、水務、生態等部門依專家的建議對周邊可能的污染進行摸排調查，最終發現上述線索。
宣傳不足 民眾不了解治污政策
近年來，內地多個城市都在以雨污分流排水方案進行治污。嚴格來說，雨水和污水流經各自隔離的管道，其中雨水可以直接排入河中，污水則需處理後再排入河中。但在實際生活中，雨水井和污水井卻缺乏統一標誌以作辨識，以至市民將雨水井當成污水井亂倒污水的現象屢見不鮮。這不僅顯示市民對當局治污政策並不甚了解，亦暴露出當局相關的宣傳力度不強。
本港衛生署曾介紹過，諾如病毒可通過接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面傳染。
現在內地都在熱議垃圾分類的政策，但民眾對亂倒污水的現象卻似習以為常。官方通報居民偷排生活污水事件，雖起警示作用，但在宣傳上，還需要多做些工作。
值得稱讚的是，官方針對突發事件一直有積極通報進展，但亦應防範為了完成通報任務而敷衍了事的不可取的行為。若此次通報只是諾如病毒感染事件調查中的一個意外發現，則要交代一下如何追蹤病毒的問題以及下一步會如何處理防範，若就此為爆發諾如病毒「結案」則難以為民眾信服。