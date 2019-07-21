中美角力：特朗普：中美代表通話很好

美財長稱對個別議題倒退感失望

中美日前分別通報了雙方貿易談判團隊通電話的消息，稱中國副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴、中國商務部長鍾山，18日和美國貿易代表萊特希澤、梅努欽通電話。事後梅努欽曾表示美方對個別議題出現倒退感到失望。不過，特朗普周五在白宮稱，梅努欽與中國談判牽頭人「談得很好」。特朗普暗示，中國近30年最差的經濟表現有可能成為談判助力，他說：「我們正在與中國磋商，他們的（經濟表現）不是很好。他們經歷了27年來最糟糕的一年，我們則是有史以來最好的一年。讓我們拭目以待會發生什麼。」

環時總編：或將有面對面會談

官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter上說，第二次通話後可能很快就會有一次面對面的會談。「中方有關中美貿易牽頭人通話的情况通報顯示，面對面的磋商不會遙遠。我認為我們可以期待一些行動可能會發生，這將被視為雙方的善意。」

雖然梅努欽早前稱中國電信設備巨頭華為並不是磋商焦點，但涉及華為的問題，也牽動着雙邊的關係。內地財新網報道，由於已被華為剔出供應鏈名單，美資代工廠偉創力（Flex）在湖南長沙的工廠已經停產兩個月，目前準備撤出長沙；而該工廠去年7月才開始代工生產華為手機。

另據《華盛頓郵報》消息，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）計劃本周與華為的美國供應商會面，高通、英特爾和Google等科技業者預定與會，可望敦促政府鬆綁對華為禁售令，特朗普也可能出席。

明報記者