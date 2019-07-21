拆局：越南打造海洋強國 對華強硬

對華有戒心 不與華為5G合作

越南干擾中國在南海斟探已不是第一次，早在20多年前，中國與美國克里斯通能源公司合作萬安灘水域勘探，就遭到越南驅趕；幾年前在西沙也逼走過中國的鑽井平台。閆岩表示，「在南海周邊國家中，越南在海洋問題上對中國是最強硬的。」與此同時，越南在南海聲稱擁有主權的29個島礁中，自己在27個建有設施。

閆岩認為，雖說中越意識形態相近，經濟聯繫也相當緊密，但越南對中國始終有戒心，因此和美國建立更密切的安全關係，以此制衡中國，最近在華為問題上也略見一斑。越南主要的電訊運營商寧與愛立信和諾基亞進行5G合作，也不與華為合作。前越南公安部戰略研究所任主任黎文崗說得很直接：「如果像美國這樣的超級大國都將中國視為網絡安全威脅，那麼越南當然必須這樣做。」