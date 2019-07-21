點名中國侵海域 越南促撤調查船

越南《人民報》報道，越南外交部發言人黎氏秋姮表示，在近幾天來，中國海洋地質八號調查船斟探的海域，「這是完全屬於越南的海域，是依據越南和中國均為締約國的1982年《聯合國海洋法公約》規定確定的海域。」她又表示，越南通過不同渠道多次聯繫中方，遞交外交照會，堅決要求中方停止侵犯行為並把所有調查船撤出越南海域；尊重越南主權權利和管轄權，致力於維護兩國關係和地區和平與穩定。「越南各海上職能力量繼續採取多種符合的合法與和平措施來行使主權、主權權利和管轄權。」

月初中國「海洋地質八號」調查船進入萬安灘勘探石油時，越方派出數艘海警船趕赴現場。中方調查船在海警船的護衛下，與越方對峙，現場一度有10餘艘船隻。本報11日報道事件後，中越兩國都未即時回應。但在16日，越南「人民軍網」引述黎氏秋姮當日回答外國記者提問時稱，「越南對依據越南和東海各國作為成員的1982年《聯合國海洋法公約》規定確定的東海各海域擁有主權、主權權利和管轄權」。

翌日中國外交部發言人耿爽就此表示，「我們希望越南方面能切實尊重中國對有關海域所擁有的主權和管轄權，不要採取可能導致事情復雜化的任何舉動。」美國之音引述美國高等防務研究中心（Center for Advanced Defense Studies）17日報告說，在中國海洋地質八號勘探期間，中國有3艘海警船護航，越南則有9艘船隻緊密跟蹤。

高層交往如常 習見越國會主席

與此同時，中越高層交往如常，越南國會主席阮氏金銀訪華時在12日與中國國家主席習近平會面，央視報道，習近平提到要從兩國和兩國人民根本利益出發，把兩黨兩國高層共識真正落到實處，以實際行動維護海上和平穩定。而阮氏金銀表示，越方願與中方一道，以兩黨兩國領導人達成的戰略共識為指引，在社會主義發展道路上繼續堅定相互支持，有效管控分歧。上周五就在越南外交部要求中國船隻撤出「越南海域」當日，中央紀委書記趙樂際還在北京會見了到訪的越共中央書記處書記、中央宣教部部長武文賞。

專家料有更多干擾

中國南海研究院海洋法律與政策研究所所長閆岩博士對本報表示，目前從中越高層交往來看，在南海問題上仍能有效管控和作出平衡，小的波瀾總是難以避免，但相信會得到妥善解決；她認為越南今次的做法有些過火，有違兩國和平協商解決海上爭端的有關協議，「未來中國可能會面對越南更多的干擾」。

美：華船仍在有關海域活動

根據美國高等防務研究中心19日提供的進一步分析顯示，中國海洋地質八號調查船目前仍在有關海域活動。路透社援引美國戰略與國際研究中心的報告說，在同一時期，中國35111號海警船以具威脅的方式衝向有關海域的一些越南船隻，那些船隻當時正在為日本擁有、俄羅斯石油公司租用的鑽井平台供貨。

明報記者

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