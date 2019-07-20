深圳首辦書展 推動習思想教育 主題「為中國喝彩」 設大灣區專櫃

明報記者 梁思然 深圳報道

逾300出版商參與 展100萬書

深圳書展為期4天，主會場設於福田的會展中心，面積約3萬平方米，有300多家國內出版單位參展，展出約15萬種、近100萬冊近兩年出版的圖書，並設有120多場交流和簽售活動，參與知名作家包括池莉、麥家、馮唐、曹文軒等。另外，還在羅湖、福田、南山、龍崗、寶安等5家書城設分會場，舉行部分作家的見面會或新書分享活動。據香港貿發局資料，香港書展面積約48,000平方米，無設分會場；今年共686家書商參展，來自39個國家及地區。

與香港書展所設主題不同的是，深圳書展更強調教育意義，其中為「慶祝中華人民共和國成立70周年，推動習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育」，主會場的核心區設置佔1200平方米的主題讀物展區，展出8000種、5萬冊圖書，涵蓋習近平新時代中國特色社會主義思想主題讀物，「不忘初心、牢記使命」主題教育等黨建讀物，體現廣東和深圳特色的「一帶一路與海洋文化」、粵港澳大灣區建設等57個類別主題。

開幕日人流少 父母長者居多

書展首日人流較少，以攜幼兒的父母、長者居多，至中午過後才見較多來購買補充練習和課外書的學生及年輕人。有參展商表示，或與周五要上班有關，預計周末人流會顯著增多。去年深圳首次承辦全國圖書交易博覽會，有參展商表示，當時盛况如過年市集，稱深圳全民閱讀氣氛濃厚，並且深圳的圖書購買力近年一直位居全國前列。

除了愛書人士，還有不少經銷商代表到場。作為「主賓社」的中信出版集團擁最大展銷位，據中信出版產品總監羅庚說，單是上午已簽了最少一張「幾十萬」（人民幣）的大單。羅庚同時稱，做書展銷售多少不重要，主要希望透過書展與讀者多做交流。

民眾盼赴港書展 「有內地看不到的書」

住在天水圍的王小姐與其胞姐下午3時許來到書展，想搜尋陸小曼的文集和「值得買」的古籍。前天剛去完香港書展的王小姐表示，感覺或受遊行影響，今年香港書展的氣氛比較緊張。深圳的李小姐攜一對兒女購書，其子在港讀小二，平時會在港買書，但未曾去過香港書展，她表示「希望去（香港書展）看看，因有內地看不到的書，可以了解不一樣的觀點和作者」。