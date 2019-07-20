「忘了初心」 兩女幹部拒提拔遭處分

《中國紀檢監察報》昨日刊文稱，去年8月，綏江縣會儀鎮財政所科員鍾尚敏和縣財政局企業統評股股長宛辛勤在被考察幹部中分列第一、二名，縣委擬將兩人提拔為鄉科級副職領導幹部。在組織談話過程中，宛辛勤認為基層工作責任大、任務重，加班多，找藉口逃避任命；鍾尚敏面對考察組的提問則言辭閃爍，對兩次催促她遞交個人總結材料置若罔聞，最後以短訊告知考察組不接受組織提拔。兩人最終以照顧不好家庭、身體應付不了為由拒絕任命。

縣委考察組認為，兩人忘記初心，無視紀律規矩，與組織討價還價，理應從嚴處理；其行為也觸犯《中國共產黨紀律處分條例》和《中國共產黨問責條例》，決定給予鍾尚敏黨內警告處分，給予宛辛勤全縣通報問責，並建議縣政府將其調離縣財政局。財政局黨組也被全縣通報問責。

根據《中國共產黨紀律處分條例》第72條規定，拒不執行黨組織的分配、調動、交流等決定，須予警告、嚴重警告或撤銷黨內職務處分；在特殊時期或緊急狀况下，拒不執行黨組織決定，須予留黨察看或開除黨籍處分。

網民：不願當官不算問題

有網民回應事件表示，「不願意當官，這不算問題吧」、「至少她們的思想不壞」、「有自知之明的人不該處分」。