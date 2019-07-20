中美代表再通話 梅努欽盼面談

中國商務部新聞辦公室昨日下午公布，18日晚，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財長梅努欽通話，就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換意見；商務部長鍾山等參加通話。美國貿易代表辦公室（USTR）昨日稍早亦公布通話消息。雙方未有透露通話具體內容。

據路透社報道，梅努欽當天在法國7國集團（G7）財長及央行行長會晤場邊暗示，下一步或將面對面談判。日前他曾表示若通話順利，將與萊特希澤前往北京會談。梅努欽又稱華為並非中美談判焦點，兩國目前仍有大量複雜問題，形容達成協議仍有一段長距離，美方對個別議題出現倒退感失望。

稱華為與談判無關

外交部新聞發言人耿爽未證實美方代表團將赴京的消息，僅再次表示通過對話協商解決經貿摩擦是正確方向，又強調雙方要在相互尊重、平等相待的基礎上，爭取達成互利共贏的協議。

而在90多名美國專家發表〈中國不是敵人〉的公開信後，美國約130人最近亦聯署一封致特朗普公開信，呼籲美國政府堅持對中國的強硬立場。美國之音報道，公開信由退役海軍上校、前美國太平洋艦隊情報和信息行動主管法內爾（James E. Fanell）執筆，聯者者包括退役軍人、前情報官、學者、智庫成員等。

華購5萬噸美國高粱 4月以來最多

美國農業部周四發布數據稱，中國在上周購入逾5萬噸美國高粱，是4月以來最大筆交易，路透社稱美國農民對此表示歡迎。中國曾在去年7月對美國高粱徵收25%的關稅。近日美國不斷敦促中國履諾購買更多農產品。

（綜合報道）