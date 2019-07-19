失明歌手詩人 曾寫《中國孩子》控訴 周雲蓬：我不是抗爭歌手

明報記者 劉曉宇

「其實我只有那麼一兩首歌抗爭，大部分都是逆來順受的歌。」周雲蓬說：「我就是個悲觀歌手而已，這個悲觀出自經歷和個性本身。我9歲就失明，工作不順利，到處流浪，唱歌也是唱傷心的歌。」

2007年創作的《中國孩子》唱的是1994年導致288名中小學生遇難的新疆克拉瑪依大火，「不要做中國人的孩子 / 爸爸媽媽都是些怯懦的人 / 為證明他們的鐵石心腸 / 死到臨頭讓領導先走」。內地創作環境逐漸收緊，相繼有音樂人和作品遭封殺，如民謠歌手李志。《中國孩子》亦於兩年前悄然在QQ音樂、蝦米音樂等平台下架。

內地演出需要報批，大部分時候周雲蓬仍能帶着《中國孩子》巡演，不過6月時，唱《中國孩子》和唱林昭的《四月輓歌》在珠海都未能通過審查，「政府說審批不過去。廣州深圳反而能唱」。

回歸平和 《中國孩子》起警鐘作用

周雲蓬覺得中國孩子的處境比以前好，「但更好也有那麼多事情，中國這麼大，過去我們看紙媒電視才知道發生什麼事情，現在不一樣了」。他說，《中國孩子》有它的存在意義，「是一個提醒、警鐘，總要有一首歌告訴人們孩子的災難一個也不應該發生。少了也不對，應該沒有才對」。

現在周雲蓬變得平和，認為歌曲《隨心所欲》最符合當下想法。「別人也問我為什麼不再寫個什麼的孩子，我覺得沒必要，一首歌並不光是說克拉瑪依的事情。」他說，有時候憤怒不如克制的平靜：「平靜更持久，在音樂裏表達你的東西，滴水穿石總比洪水猛獸好。」

讚台音樂人社運融入創作成功

曾在兩岸三地演出，周雲蓬感到台灣音樂市場的局限，大陸一線城市的票房是台灣的好幾倍。「台灣很多新樂隊現在來大陸演出，比方落日飛車、草東（草東沒有派對）。大陸大啊，巡演一圈好幾個城市，台灣一圈也就高雄、台北、台東，市場比較小。」他喜歡台灣的氣候和飲食，亦會拜會好友，「去見見舒國志老師，看看昇哥（陳昇）、林生祥」。台灣音樂人林生祥用創作聲援社運，包括反對家鄉美濃修建水庫。「他們還真是抗爭，這個標籤給我不對，給林生祥可以，他把音樂作為社會運動在演出，而且很成功，還很好聽，並沒有因為批判性削弱音樂的美。」