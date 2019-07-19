美軟件商擬停與大疆合作

彭博社報道，總部位於美國加州的Cape Productions Inc.表示，將停止向客戶銷售與中國產無人機兼容的軟件。

該公司的客戶包括美國及海外多國的國家與地方執法部門和公共安全機構，其中大部分用該公司的軟件遠程調度和操作小型飛行器。報道稱，此舉將對大疆造成打擊，同時也是科技公司受到中美關係惡化衝擊的最新例證。

使用軟件無人機均大疆生產

美國軍方和國土安全部曾對大疆無人機的數據安全表達擔憂，Cape表示，正是不同聯邦機構的聲明引起其合作伙伴和潛在客戶的關切。不過，停止與大疆合作也會令Cape的業務至少在短期內面臨風險，目前使用Cape軟件的每架無人機都產自大疆。

羅斯（Wilbur Ross）昨表示，中美仍需努力解決知識產權盜竊、結構性改革和產業補貼等重大問題，才能達成任何貿易協議，而另一個「更大的問題」是，一旦中國違反協議，美國有沒有執行協議的能力。他又稱談判是「漫長而複雜的過程」。

環時：威脅無助協議 無阻中方意志

《環球時報》昨發表社評稱，美國再次對華威脅無助兩國達成協議。評論指，發動貿易戰容易，結束卻難得多，美國對中方施壓大部分最終將轉化為對自身的政治壓力。施壓不能動搖中方意志，中方的實力也扛得住貿戰成本，不會為美方的內部成本埋單，美國「蠻幹的本錢註定愈來愈少」，希望美方回歸理性，與中國共同努力達成互利平等的協議。

明報記者

（中美角力）